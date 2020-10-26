3 وزارات توقع بروتوكولا لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز البلدية

المالية: التوافق مع اتحاد «المستثمرين» و«الصناعات» حول قواعد تطبيق

كتب- مصطفى عيد:

شهد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز البلدية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، وقع البروتوكول مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وأحمد يوسف منصور نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ومحمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط.

وقال وزير البترول إن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجه الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود ترشيداً لاستخدام السولار وتحقيقا للاستفادة المثلى من الغاز الطبيعي كمورد طبيعي متوفر.

وأضاف أن هذا البروتوكول سيسهم أيضا في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال خفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز، وذلك باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بالمخابز البلدية محل السولار.

وأوضح الوزير أنه سيجري تنفيذ المشروع على مرحلتين الأولى تضم المخابز البلدية التي تستخدم السولار كوقود وتقع بالمناطق التي تخدمها شبكات الغاز الطبيعي وعددها 5625 مخبزا بلديا يتم توصيلها خلال 6 شهور من أصل 20 ألف مخبز مستهدفة على مدار المشروع.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تضم المخابز التي تستخدم السولار وليست قريبة من شبكات الغاز الطبيعي، وسيجرى توصيلها من خلال التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، وجهود التوسع في استهداف المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.

وذكر الوزير أن هذا المشروع يعد مشروعا قوميا يسهم في عمل نقلة نوعية ويؤدي للاستمرار في خفض استهلاك السولار الذي شهدته البلاد مؤخرا بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة النمو.

وأكد أن ذلك يأتي نتيجة لتصحيح هيكل أسعار الوقود والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء محل السولار، كما أن التوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ساهم كذلك في ترشيد معدلات استهلاك البوتاجاز.

وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لمتابعة المشروع دوريا وتذليل أي تحديات وضمان الانتهاء في التوقيت الزمني المحدد، مشيرا إلى أن اللجان الفرعية من الوزارات الثلاث ستعمل على المتابعة الميدانية والمتواصلة لإنجاز المشروع داخل المحافظات، والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد.

ومن جانبه، أكد وزير التموين أن هذا المشروع سيحقق مزايا كبيرة على المستويين البيئي والاقتصادي في ظل الفارق الكبير بين سعر السولار والغاز الطبيعي الذي يعد كذلك أنظف أنواع الوقود المستخدم، وسيساعد على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة والتكلفة الاقتصادية لقطاع المخابز واستدامة تأمين احتياجاتها من الوقود.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بخطوات التنفيذ للمرحلة الأولى وتجهيز كافة المتطلبات اللازمة للبدء بما يضمن انتهاء المشروع في التوقيت المحدد.

وقال وزير التنمية المحلية إن هذا المشروع يأتي استكمالا لسياسة الدولة في التوجه نحو الطاقة النظيفة، مشيرا إلى الخطوات المتخذة في مجال تحويل أوتوبيسات النقل العام من السولار إلى الغاز بواقع ٣٥٠٠ أتوبيس بالقاهرة على عدة مراحل، ويجري العمل للتنفيذ في الإسكندرية.

وأضاف أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات خاصة بتنفيذ الأعمال المطلوبة، خاصة استخراج التصاريح اللازمة للحفر وإعادة الشيء لأصله لضمان إعادة أي مناطق سيتم العمل بها في إطار البرتوكول إلى حالتها الأولى بعد الانتهاء من أعمال الحفر اللازمة حفاظاً على أي استثمارات تم إنفاقها من موازنة الدولة في هذا الشأن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم توجيه المحافظات بالإسراع في استخراج التصاريح اللازمة لعمليات الحفر والأعمال الإنشائية الأخرى الخاصة بتنفيذ البروتوكول على أرض الواقع للانتهاء من عمليات التركيبات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ البروتوكول.

وحضر التوقيع أحمد محمود نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، وهشام لطفي مساعد وزير البترول للشئون القانونية، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.

وحضر من وزارة التموين أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع، وأحمد كمال معاون الوزير، ورؤساء الادارات المركزية للتوزيع والرقابة بالوزارة، والإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة السلع التموينية.