شكاوى المستخدمين من المحمول والإنترنت ترتفع لـ 51.3 ألف في الربع الثالث من 2020

كتب-علاء حجاج:

ارتفع عدد شكاوى المستخدمين الذي تلقاها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال الربع الثالث للعام الجاري ليسجل 51.3 ألف شكوى خلال الربع الثالث مقارنة بعدد 40 ألف شكوى خلال الربع الثاني من العام.

جاء ذلك في التقرير الربع سنوي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020).

وبحسب التقرير استحوذت الإنترنت الثابت على النسبة الأكبر من شكاوى المستخدمين بحصة بلغت 47% لعدد 24.7 ألف شكوى، ثم شكاوى متعلقة بالهاتف المحمول بعدد 15.7 ألف شكوى بنسبة 31% من إجمالي الشكاوى، و11.3 ألف شكوى هاتف ثابت بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى.

وقال تنظيم الاتصالات في تقريره إنه تلقى 86% من الشكاوى من خلال مركز الاتصال (155)، و7% من خلال موقع الجهاز، و5% من خلال تطبيق الدردشة الفورية (الواتس اب)، و2% من خلال صفحات الجهاز على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب تنظيم الاتصالات فقد تحسنت مؤشرات حل شكاوى المستخدمين خلال الربع الثالث، وارتفعت نسبة حل شكاوى المستخدمين بعد التصعيد للجهاز لتبلغ 95% في الربع الثالث مقارنة بنسبة 91% في الربع الثاني، وانخفض متوسط وقت حل الشكوى ليصل الى 1.8 يوم في الربع الثالث مقارنة بـ عدد 3.8 يوم في الربع الثاني.

وكان تنظيم الاتصالات طور منظومة نقل الأرقام في شهر يونيو الماضي مما أسفر عن نجاح عملية نقل الأرقام بنسبة 86% في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بنسبة 29% لنفس الفترة من العام السابق، حيث تم نقل 54 ألف رقم بنجاح من مشغل إلى آخر في الربع الثالث 2020 مقارنة بعدد 5 آلاف رقم في الربع الثالث 2019.

وأوضح التقرير أن تنظيم الاتصالات قام بالتحقيق في شكاوى المستخدمين المالية تجاه شركاتهم وبعد ثبوت أحقية شكواهم تم رد مبلغ 760 ألف جنيه للمستخدمين، 82% منها تتعلق بشكاوى مكالمات المحمول (رصيد أو فاتورة)، 12% تتعلق بشكاوى اشراك المستخدم في خدمات دون رغبته، 5% تتعلق بشكاوى التجوال، 1% تتعلق بشكاوى الانترنت المحمول.

وقد رُدت المبالغ بنسبة 66% من شركة أورنج، و25% من شركة فودافون، 6% من شركة اتصالات، 3% من شركة وي.