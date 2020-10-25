توقعات بزيادة الطلب على المستلزمات الطبية مع زيادة أعداد الإصابة بكورونا

كتبت- شيرين صلاح:

توقع محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، زيادة الطلب على شراء المستلزمات الطبية من كحول وكمامات من قبل المواطنين، مع زيادة أعداد الإصابة بالفيروس.

وقال عبده، إن خلال الفترة الماضية تراجع الطلب على شراء الكحول والكمامات من الأسواق، مما أدى إلى تراجع أسعار هذه الأنواع من المستلزمات الطبية.

وأضاف عبده، أن متوسط سعر علبة الكمامات بالمصانع تراجع إلى 50 جنيها مقابل 100 جنيه و110 جنيهات، خلال الفترة الماضية.

وبحسب عبده، فإن سعر علب الجونتيات الطبية عند نفس مستوياتها، حيث يصل متوسط السعر بالمصانع إلى بين 100 جنيه و120 جنيها، نظرا لقلة المعروض منها بالأسواق.

وأوضح عبده، أن مستلزمات الإنتاج لتصنيع الجونتيات يتم استيرادها بكميات قليلة، لاستحواذ الصين على استيراد مستلزمات الانتاج من تايوان واندونسيا وماليزيا.

وقال شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، أن حركة بيع المستلزمات الطبية متوسطة خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن دخول المدارس لم ينشط حركة البيع بالصيدليات.