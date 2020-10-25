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كرتونة البيض ترتفع جنيهين مع بداية تعاملات الأسبوع

01:13 م الأحد 25 أكتوبر 2020
كرتونة البيض ترتفع جنيهين مع بداية تعاملات الأسبوع

بيض

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كرتونة البيض بالمزرعة جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بحسب ما ذكره عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وزاد سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 30.5 جنيه مقابل 28.5 جنيه، أمس، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 36 و38 جنيها.

بينما تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء جنيها واحدا بالمزرعة، لتسجل 19 جنيها مقابل 20 جنيها، أمس، وفقا لما ذكره السيد.

ويباع كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك بالأسواق بسعر يصل إلى 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بين 26 و27 جنيها، لتباع للمستهلك بين 31 و32 جنيها.

وبحسب ما ذكره رئيس الشعبة، فإن سعر الكتكوت يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيها بالمزرعة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

كرتونة البيض شعبة الدواجن غرفة القاهرة التجارية

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