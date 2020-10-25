البورصة تعيد التداول على أسهم التجاري الدولي اعتبارا من بداية جلسة اليوم

كتب- مصطفى عيد:

قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم البنك التجاري الدولي اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الأحد، وذلك بعد وقف التداول يوم الخميس الماضي، وذلك بحسب ما ذكرته البورصة على موقعها الإلكتروني اليوم.

وكانت إدارة البورصة أعلنت يوم الخميس الماضي وقف التداول على أسهم البنك التجاري الدولي بناء على طلب من هيئة الرقابة المالية، وهو ما تزامن مع عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك نتج عنه عدة قرارات مهمة.

وأشارت إدارة البورصة اليوم إلى تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم البنك قبل نشر قرارها بإعادة التعامل على أسهم البنك، وذلك بعد إرسال البنك قرارات مجلس الإدارة خلال اجتماعه يوم الخميس.

وفي تطور مفاجئ أعلن هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب أمس الأول الجمعة انتهاء رحلته مع البنك التي بدأت في عام 2002، ورحيله عن منصبه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة البنك قرار عز العرب بترك منصبه، وقرار المجلس بتعيين شريف سامي، عضو مجلس إدارة البنك غير التنفيذي ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات، رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء ما ورد إليه من البنك المركزي المصري بكتابه يوم 22 أكتوبر الجاري والمتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته يوم 20 أكتوبر بتنحية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي إعمالا للبند (ط) من المادة 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.