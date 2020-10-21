تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و30 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما هبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.