البورصة تتراجع في بداية تعاملات الأحد
10:14 ص الأحد 18 أكتوبر 2020
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.24% إلى مستوى 11925 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.
وكانت البورصة تراجعت بنهاية تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.1% إلى مستوى 11322 نقطة.
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