البورصة تتراجع في بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.24% إلى مستوى 11925 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وكانت البورصة تراجعت بنهاية تعاملات الأسبوع، بنسبة 0.1% إلى مستوى 11322 نقطة.