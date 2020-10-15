اليوم.. التضامن الاجتماعي تصرف منحة 100 جنيه إلى 409 آلاف مواطن

كتبت- ياسمين سليم:

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف منحة الـ 100 جنيه لمستحقي برنامج المساعدات "كرامة" لمن يزيد عمرهم علي 65 عاما اليوم الخميس، وذلك خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، والتي كان قد تم إقرارها في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد مستحقي المنحة من برنامج كرامة يبلغ ما يقرب من 409 آلاف مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 48 مليون جنيه.

وأشارت القباج إلى أن المنحة المقدمة ستزيد دعم كرامة خلال شهر أكتوبر الجاري فقط إلى ٥٥٠ جنيها بدلا من ٤٥٠ جنيها مؤكدة علي أن هذه الزيادة ستصرف لمدة شهر واحد فقط وهو شهر أكتوبر الجارى.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة جاءت في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، مشيرة إلى أن شهر أكتوبر الجاري شهد حزمة من الإجراءات هدفها تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية وكبار السن.