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مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات الأسبوع

03:07 م الخميس 09 يناير 2020
مشتريات محلية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات الأسبوع

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.38%مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13729 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.5% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 145.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 74.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 71.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 2.5%%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 13542 نقطة.

البورصة مؤشر EGX30 المستثمرين المصريين

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