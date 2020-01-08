الذهب يقفز 27 جنيها بأول أسبوع في 2020 والركود يسيطر على السوق

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي نحو 27 جنيها، خلال تعاملات الثمانية أيام الأولى من العام الجديد، نتيجة قفزة الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، تزامنا مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط والصراع الأمريكي الإيراني.

وقفز سعر الذهب عالميا لأعلى مستوياته في 7 سنوات خلال التعاملات المبكرة من اليوم الأربعاء، متخطيا مستوى 1600 دولار للأوقية، قبل أن يقلص مكاسبه ويهبط إلى إلى حوالي 1585 دولارا انتزار لرد الفعل الأمريكي على الضربة الإيرانية لمواقع عسكرية في العراق صباح اليوم.

الزيادة في أسعار الذهب العالمي، انعكست على سعر الجرام في السوق المحلي، فبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 706 جنيهات، مقابل 678 جنيها مع أول يوم في 2020، بزيادة 27 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 605 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 807 جنيهات، وقفز سعر الجنيه الذهب إلى 5648 جنيها.

ركود في السوق

ووسط موجة ارتفاع أسعار الملاذ الآمن عالميا، توقع تجار محليون، استمرار ارتفاع الأسعار، وسط حالة من الركود في البيع أو الشراء.

وفسر ناجي فرج، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، الركود في المبيعات، بأن " ارتفاع سعر الذهب يؤثر على حركة البيع بالسوق سلبيا، فكلما زادت قيمة الارتفاع زادت نسبة الركود في البيع مع تراجع القوى الشرائية للمواطنين".

"بالإضافة إلى أن الراغبين في بيع مصوغاتهم ينتظرون حتى تصل الأسعار لأعلى ذروتها أملا في تحقيق مكسب أكبر" بحسب ما قاله فرج.

واتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، مع فرج، مشيرًا إلى أن "رتفاع الأسعار يخلق حالة من الترقب لدى الزبائن، ما يجعل حركة البيع في السوق شبه متوقفه لحين حدوث تغير آخر".

توقعات بالزيادة

وتوقع التاجران، أن تواصل أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التوترات العالمية.

وقال فرج، إنه يتوقع أن ترتفع أسعار الذهب في مصرعن مستواها الحالي، في ظل التوترات السياسية الحالية مشيرًا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد يصل إلى 750 جنيها.

وأضاف نادي نجيب، أنه مع التوقع بارتفاع الأسعار، فإن هذا الوقت يعد مناسبا لمن يريد التخلي عن الذهب، حيث يمكنه الاستفادة من فرق السعر.

وعالميا، قالت مارجريت يانج يان، محللة السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، لوكالة رويترز، إن ”المخاوف من عدم التيقن ومزيد من التصعيد في هذه المواجهة العسكرية تدفع أسعار الذهب للصعود".