تضم 9 وزراء.. من هم أعضاء اللجنة الوزارية للاستثمار التي أعلنها مدبولي؟

كتبت- شيماء حفظي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، قرارا بتشكيل لجنة وزارية للاستثمار برئاسته، مهمتها تشجيع الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها.

تشكيل اللجنة الوزارية الجديدة يأتي في ضوء اضطلاع رئيس الوزراء بملف الاستثمار بعد إلغاء وزارة الاستثمارـ واستبعاد الوزيرة سحر نصر من الحكومة الجديدة، وإعطاء هيئة الاستثمار صلاحيات أوسع، حيث فوض رئيس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض صلاحيات وزير الاستثمار، كما أنه جعله مقررا للجنة الوزارية الجديدة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس، تختص اللجنة الوزارية أيضًا بوضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر، ومتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وتكون من مسؤوليات اللجنة، التنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأي مهام أخري يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.

ويعرض مصراوي، أعضاء اللجنة التي شكلها مدبولي:

1 – مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (رئيس اللجنة)

2 – طارق عامر محافظ البنك المركزي (عضوا)

3 – خالد العناني وزير السياحة والآثار (عضوا)

4 – هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية (عضوا)

5 – رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي (عضوا)

6 – محمد معيط وزير المالية (عضوا)

7 - محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ( عضوا)

8 - عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (عضوا)

9 – السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (عضوا)

10 – نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة (عضوا)

11 – يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (عضوا)

12 – أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي (عضوا)

13 - محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (عضوا ومقررا)

وتضمن القرار، أن تجتمع اللجنة مرة شهريا على الأقل، ولها أن تدعو من تراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة.