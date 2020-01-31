بسبب التوترات وكورونا.. أسعار الذهب بمصر ترتفع 16جنيها في يناير 2020

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب في مصر 16 جنيها للجرام خلال شهر يناير 2020، وسط أجواء ساعدت على صعود أسعار المعدن الأصفر عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يناير 2020، نحو 694 جنيها للعيار 21، مقابل 678 جنيها للجرام في أول أيام العام الجديد.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 خلال شهر يناير إلى 594.9 جنيه، وعيار 24 إلى 793.2 جنيه، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5552 جنيها.

وشهدت أسعار المعدن الأصفر عالميا، قفزات كبيرة خلال الشهر الأول من العام، باعتباره ملاذا آمنا، بسبب توترات منطقة الشرق الأوسط (بين أمريكا وإيران) والخوف من انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين.

وخلال تعاملات اليوم، تراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد تطمينات منظمة الصحة العالمية بشأن الإجراءات التي تتخذها الصين لمواجهة الفيروس الذي انتشر في 16 دولة حول العالم.

وكانت أسعار الذهب في مصر خلال ارتفعت بنحو 39 جنيها للجرام عام 2019 بنسبة 6.1% للجرام عيار 21، وذلك مقارنة بنهاية عام 2018.

وتأتي الزيادة، وسط توقعات بارتفاع المعدن الأصفر خلال العام الجاري، حيث توقع بنك الاستثمار جولدمان ساكس أن يصل سعر الأوقية عالميا إلى 1600 دولارا في 2020.

وقال البنك، إن الطلب على المعدن الأصفر كأداة استثمار سيلقى دعما من مخاوف الركود والضبابية السياسية، بحسب وكالة رويترز.