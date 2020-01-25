أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

استقرار أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم 25 يناير

11:18 ص السبت 25 يناير 2020
استقرار أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم 25 يناير

أسعار الخضروات والفاكهة

كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بسوق العبور عند مستوياتها أمس الجمعة، وتراوحت أسعار الطماطم اليوم 25 يناير بين 2 و5.7 جنيه، فيما استقرت أسعار البطاطس بين 3 و4.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي اليوم بسوق العبور بين 5 و7 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و5.7 جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 6 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضار أسعار الفاكهة البطاطس الطماطم البصل سوق العبور

الخبر التالى:

أسعار السمك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم 25 يناير
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تُنشئ سدا في تنزانيا بتكلفة 2.9 مليار دولار.. (تفاصيل كاملة)