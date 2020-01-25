استقرار أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم 25 يناير
كتب- علاء حجاج:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بسوق العبور عند مستوياتها أمس الجمعة، وتراوحت أسعار الطماطم اليوم 25 يناير بين 2 و5.7 جنيه، فيما استقرت أسعار البطاطس بين 3 و4.5 جنيه.
وتراوح سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي اليوم بسوق العبور بين 5 و7 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و5.7 جنيه.
البطاطس بين 3 جنيهات، و4.5 جنيه.
البصل بين 3 و6 جنيهات.
الكوسة بين 6 و8 جنيهات.
الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 4 و7 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال السكري بين 2 جنيه و4 جنيهات.
البرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.
اليوسفي بين 1.5 و6.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
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