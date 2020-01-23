البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الخميس
10:36 ص الخميس 23 يناير 2020
كتبت- شيرين صلاح:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.12% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13768 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.8%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 13752 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.
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