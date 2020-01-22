أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم 22-1-2020

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 22 يناير 2020، عند نفس مستوى تعاملات الأمس.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، تراوح كيلو السمك البلطي بين 23 و29 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و64 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو الجمبري يتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، وفقا لبيانات السوق.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.