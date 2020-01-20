مصدر بالمركزي: مصر جذبت 2.19 مليار دولار تدفقات أجنبية في أدوات الدين منذ بداية يناير

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن مصر جذبت تدفقات من النقد الأجنبي بقيمة 2.19 مليار دولار، في إدوات الدين الحكومية، منذ بداية يناير وحتى الآن.

وأضاف المصدر أن هذه التدفقات ساهمت بشكل كبير في دعم الجنيه المصري الذي صعد بشكل ملحوظ أمام الدولار في الأيام الماضية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في مؤتمر صحفي اليوم، إن رصيد الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ 22 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.