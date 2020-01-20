ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 24 و29 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، كما انخفض سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكالماري بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.