وزير البترول: اختيار شركات عالمية للتنقيب في غرب المتوسط بالأمر المباشر العام الجاري

كتبت- شيماء حفظي:

قال طارق الملا وزير البترول، إن الحكومة ستعمل على بدء التنقيب عن النفط والغاز للمرة الأولى في منطقة غرب المتوسط، بطريقة غير تقليدية.

وأضاف الوزير خلال مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" أن منطقة غرب المتوسط تعد منطقة بكر والمياه بها عميقة والتحديات كبيرة، ولم تكتشف بعد، وتحتاج تكنولوجيا متقدمة لشركات عالمية كبرى.

وأوضح الوزير، أن الحكومة ستعمل في هذه المنطقة، من خلال مزيج من الاتفاق بالأمر المباشر مع الشركات العالمية، وطرح المزايدات.

"نتحدث مع عدد من هذه الشركات، وسنستخدم فيها أساليب غير تقليدية، مزيج من الأمر المباشر والمزايدات" بحسب ما قاله الملا.

وأَضاف :"سنبدأ خلال الشهور القادمة الإعلان عن الشركات ثم الحصول على الإجراءات التشريعية لها في خلال العام الجاري".

وكان الوزير، قال في تصريحات سابقة، إن الدراسات تشير إلى وجود احتياطي جيد من الزيت في هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه تم عمل مسح سيزمي لأول مرة في مناطق غرب المتوسط، و"حدثت مشاورات بشأن طرح مزايدة، لكننا في النهاية قررنا عمل مزيج من طرح مزايدة واتفاق مباشر مع بعض الشركات، لأن هذه المنطقة عميقة وبكر وبها مخاطرة كبيرة في الاستثمار بها".