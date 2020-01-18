رويترز: توقف أكثر من نصف صادرات ليبيا من النفط

القاهرة- وكالات:

أوقفت موانئ في شرق ليبيا، يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، صادرات النفط الخام فيما يقلص إنتاج البلاد بأكثر من النصف، ويزيد التوتر قبل قمة في ألمانيا لبحث الصراع الليبي، وفقا لوكالة رويترز.

جاءت تلك الخطوة بينما تسعى ألمانيا والأمم المتحدة لإقناع حفتر وداعميه الأجانب في قمة برلين غدا الأحد بوقف حملته المستمرة منذ تسعة أشهر للسيطرة على طرابلس الخاضعة لحكومة الوفاق الوطني.

واقتحم رجال قبائل في مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، بقيادة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي وأعلنوا إغلاق كل الموانئ الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، بحسب الوكالة

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني للصحفيين في وقت لاحق إن "الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط". وقال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط إن الجيش الوطني الليبي وحرس المنشآت النفطية في شرق البلاد أمرا بإغلاق الموانئ. وأكد حرس المنشآت النفطية وقف الصادرات.

وقُدر انتاج النفط الليبي بنحو 1.3 مليون برميل يوميا قبل إغلاق الموانئ.

وقال محللون إن إغلاق الموانئ ما كان ليحدث بدون موافقة قيادة الجيش الوطني الليبي.