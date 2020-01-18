أسعار الذهب تسجل أول خسارة أسبوعية في شهر ونصف عالميا

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب العالمية 0.5% خلال تعاملات أمس الجمعة إلى 1560.30 دولار للأوقية، لكنه أنهى الأسبوع منخفضا 0.1% في أول خسارة في ستة أسابيع، بحسب وكالة رويترز. وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1560.30 دولار للأوقية.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي إف.إكس: "يبدو أن المحفزات نفدت في الأجل القريب جدا. أسعار (الذهب) تستوعب التقلبات التي حدثت في الآونة الأخيرة، وهي بشكل أساسي في وضع الانتظار والترقب".

في غضون ذلك، أظهرت بيانات تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني لأدنى مستوياته في 30 عاما في 2019 في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الاستثمار، بحسب الوكالة.

وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ 18 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم الضرر بالاقتصاد العالمي، ودفعت أسعار الذهب للارتفاع 18% في العام الماضي، ويُعتبر الذهب أداة استثمارية آمنة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتنفست الأسواق المالية الصعداء على نحو طفيف بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وقضايا أساسية لم تُحل بعد، وفقا للوكالة.

وتعرض الذهب لضغوط مع ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت مؤشرات الأسهم العالمية وول ستريت مستويات قياسية أكبر.