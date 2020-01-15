سامي عبد الصادق قائما بأعمال رئيس البنك الزراعي لمدة 6 أشهر

كتبت- منال المصري:

أصدر مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا، يوم الخميس الماضي، بتكليف سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري، بالقيام بأعمال رئيس البنك الزراعي لمدة 6 شهور، أو حتى تعيين رئيس مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

وكان السيد القصير رئيس البنك السابق تقدم باستقالته من البنك بعد أن تولى منصب وزير الزراعة في التعديلات الوزارية الأخيرة.

وقالت مصادر مصرفية، لمصراوي، إن علاء فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، مرشحا لتولي رئاسة البنك الزراعي المصري خلفا للسيد القصير.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عددا من المرشحين الآخرين لرئاسة البنك، ولكن علاء فاروق يعد أقربهم للمنصب، حيث يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة في مجال ميكنة المدفوعات، والتجزئة المصرفية والتي يعمل البنك الزراعي على تطويرها حاليا.