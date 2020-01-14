ما شروط معاش تكافل التي اتفقت التضامن والتعليم على تفعيلها؟

كتبت- ياسمين سليم:

اتفقت وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة التعليم على تفعيل البروتوكول الموقع بينهما، فيما يخص متابعة معدلات غياب أطفال الأسر التي تصرف معاش "تكافل"، في المدارس بمراحلها المختلفة، بحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء.

وتشترط وزارة التضامن الاجتماعي على الأسر التي تتلقى الدعم النقدي "تكافل" حضور أطفالهم 80% على الأقل من أيام الدراسة مقابل الحصول على معاش شهري.

وتقدم الوزارة معاشًا بقيمة 425 جنيهًا كل أسرة لديها أطفال في المدرسة بجانب منحة لكل تلميذ في مراحل التعليم المختلفة بقيمة 60 جنيهًا للطفل في المرحلة الابتدائية و80 جنيهًا للطفل في المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء إن الوزيرة نيفين القباج، ناقشت مع طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع عدد من المشروعات المشتركة منها مشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي "تكافل".

ما هي شروط معاش تكافل؟

تشترط الوزارة أمرين لاستمرار الاستفادة من معاش تكافل وهي:

1- حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

2- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.

كيف تنفذ الوزارة تطبيق هذه الشروط؟

عن طريق أكثر من جهة وهم وزارتا الصحة والتعليم والأزهر الشريف، وذلك للتأكد من استمرار الأطفال المتلقون للدعم في الذهاب للمدرسة أو تلقي خدمات صحية.

وفي أبريل 2018 وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكولات تعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم ومؤسسة الأزهر الشريف، لتفعيل شروط برنامج الدعم النقدي تكافل.

وسلمت الوزارة ألف جهاز تابلت للأزهر لمتابعة غياب الطلبة عبره والتأكد من الالتزام بشروط الحصول على المعاش.

وبحسب تصريحات سابقة لنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في شهر أغسطس عندما كانت تشغل منصب نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية فإن الوزارة ستبدأ تطبيق المشروطية من العام الدراسي الجاري.

وأضافت أن "نفذنا زيارات ميدانية للأسر التي تحصل على معاش تكافل لإخبارهم بضرورة الالتزام بشروط المعاش".

وقالت إن الوزارة ستبدأ في جمع بيانات الأسر كل 3 شهور بالإضافة إلى شهر للعمل على هذه البيانات وفي الشهر الخامس سنوقع عقوبات على غير الملتزم بشروط المعاش.

وبحسب نيفين فإن "غير الملتزم بالشروط سيتم خصم 30% من معاشه في المرة الأولى، لو التزم سيرد إليه الجزء المخصوم في الشهر التالي، في حال عدم التزامه سيخصم منه 30% أخرى من المعاش وفي حال عدم التزامه مرة ثالثة سيخصم 30% أخرى من المعاش، وفي المرة الأخيرة سيقطع المعاش".

وقالت: "من المهم أن تعرف الأسر أن المشروطية جزء أساسي للحصول على معاش الدعم النقدي".

يذكر أن وزارة التضامن بدأت من العام الماضي قصر الدعم النقدي للأسر الفقيرة على طفلين بدلًا من 3 أطفال.