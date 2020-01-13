أسعار الدولار تواصل التراجع في البنوك خلال تعاملات الاثنين 13-1-2020

كتب- مصطفى عيد:

واصل متوسط أسعار الدولار في البنوك انخفاضه لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليهبط بنحو 3 قروش اليوم، مقارنة بمستواه أمس الأحد.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.8672 جنيه للشراء، و15.9672 جنيه للبيع، مقابل 15.8964 جنيه للشراء، و15.9964 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية إلى 15.86 جنيه للشراء، و15.96 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنكي القاهرة، وقناة السويس إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيها للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.87 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك البركة إلى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.