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اقتصاد بريطانيا ينمو بأضعف وتيرة منذ 2012 في نوفمبر

03:40 م الإثنين 13 يناير 2020
اقتصاد بريطانيا ينمو بأضعف وتيرة منذ 2012 في نوفمبر

بريطانيا

لقاهرة- وكالات:

نما اقتصاد بريطانيا بأضعف وتيرة سنوية فيما يزيد عن سبعة أعوام في نوفمبر ما عزز التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن الاقتصاد في نوفمبر، قبل الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء بوريس جونسون، نما 0.6% فقط مقارنة به قبل عام وهي أضعف وتيرة توسع منذ يونيو 2012.

وقالت الوكارة إن معدل النمو في نوفمبر يمثل تباطؤا عن معدل النمو السنوي في أكتوبر ويبلغ 1%، وبعد تعديل وتيرة النمو في ذلك الشهر ارتفاعا من البيانات التي نُشرت في وقت سابق.

وفي نوفمبر، انخفض الإنتاج 0.3% وهو أكبر هبوط منذ أبريل. وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز استقرار الإنتاج في ذلك الشهر.

وقال جون هوكورث كبير الاقتصاديين في شركة المحاسبة بي.دبليو.سي إن البيانات الضعيفة تعكس حالة الضبابية التي تكتنف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الخريف الماضي والانتخابات.

وتابع "من السابق لأوانه تأكيد أن قوة الدفع الاقتصادية ستتحسن في العام الجديد بعدما أضحي الوضع السياسي أكثر وضوحا، ولكن أحدث مسح لقطاع الخدمات المالية مع سي.بي.آي يشير لبعض الارتفاع للتفاؤل منذ الانتخابات".

بريطانيا بنك إنجلترا المركزي بوريس جونسون

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