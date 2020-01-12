انخفض 4 قروش.. تعرف على سعر الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض متوسط أسعار الدولار في البنوك، بنحو 4 قروش دفعة واحدة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي ليهبط سعر البيع لأقل من 16 جنيها لأول مرة منذ نهاية فبراير 2017، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.8964 جنيه للشراء، و15.9964 جنيه للبيع، مقابل 15.9381 جنيه للشراء، و16.0381 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار 3 قروش في بنك التعمير والإسكان إلى 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك القاهرة إلى 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار 5 قروش في بنك البركة إلى 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

وهبط سعر الدولار 5 قروش في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية إلى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 4 قروش في بنك التجاري الدولي إلى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 4 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.90 جنيه للشراء، و16 جنيها للبيع.

وهبط سعر الدولار 5 قروش في بنك كريدي أجريكول إلى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع.