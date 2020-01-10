الصناعة تقرر استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالي 3 أشهر إضافية

كتبت – شيرين صلاح:

قررت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، استمرار عمل المجالس التصديرية بتشكيلها الحالي لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في شهر مارس المقبل، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقالت الوزيرة، في البيان، إن استمرار عمل المجالس لحين انتهاء الوزارة من إعداد التشكيل الجديد وفق رؤية وخطة عمل واضحة وتوقيتات زمنية محددة لتعزيز دورها الرئيسي في تحقيق أهداف الوزارة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

وأضافت جامع، أن الوزارة بصدد إعداد رؤية شاملة بالتعاون مع مجتمع المصدرين حول منظومة عمل المجالس التصديرية لتحديد مهام واختصاصات ومستهدفات كل مجلس على حدة وبما يدعم التوجهات الحالية للدولة لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة برؤساء المجالس التصديرية والذي استعرض خطة عمل المجالس التصديرية خلال المرحلة المقبلة ومشكلات وتحديات الصادرات المصرية بالأسواق العالمية ومقترحات حلها.

حضر اللقاء الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى جانب رؤساء 12 مجلس تصديري، بحسب البيان.

وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على التنسيق والتشاور المستمر مع المجالس التصديرية لوضع الخطط والبرامج الداعمة لمنظومة الصادرات المصرية وترجمتها الى واقع ملموس بما يحقق أهداف خطة الحكومة في الارتقاء بمعدلات التصدير خاصه في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما ركائز أساسية في تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية بما يسهم في الحفاظ على سمعة مصر في الأسواق الخارجية مع تعظيم الاستفادة من المشاركة في المعارض الخارجية باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي .

وأشار رؤساء المجالس التصديرية إلى أهمية استكمال تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وسداد المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وقال رؤساء المجلس، خلال الاجتماع، إن المرحلة الماضية شهدت تجاوب كبير من الشركات المصدرة في ضخ استثمارات جديدة واجراء توسعات لمشروعاتهم من خلال المبادرة التي أقرتها الحكومة لتسوية مستحقات الشركات المصدرة .

كما أشاد رؤساء المجالس التصديرية بالدور الإيجابي لوزيرة التجارة في توفير 125 مليون جنيه لبرنامج المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، ودور المكاتب التجارية المصرية بالخارج في تقديم كل الدعم والمساعدة للشركات المصدرة في مختلف الأسواق الخارجية.