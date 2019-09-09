الصناعة تعقد حفل ختام برنامج تعزيز التجارة والأسواق الأسبوع المقبل

كتبت- دينا خالد:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الاثنين، انعقاد حفل ختام برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلي (TDMEP) الذي نفذته الوزارة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بلغ 20 مليون يورو لمدة 4 سنوات، الأسبوع المقبل.

واستهدف البرنامج، دعم جهود وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ وتطبيق سلسلة من الإصلاحات في السياسات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة اندماج مصر في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، بحسب البيان.

وقالت شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، إن هذا البرنامج يعد أحد برامج المساعدات الفنية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر.

وأضافت شرين، أن البرنامج اتبع منهجية تتسم بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين بمشاركة القطاع الخاص لزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب.

وأشارت شرين، إلى أن أهداف البرنامج الأساسية تضمنت تنفيذ الإصلاحات الأساسية المتعلقة بالتجارة والصناعة والأسوق المحلية من خلال تقديم خدمات فنية وتقنية والتي من شأنها تحقيق استفادة مصر من سياسات واتفاقيات التجارة الدولية، وتعزيز التنمية الصناعية وتحسين البنية الأساسية للجودة لتتوافق مع مثيلاتها الأوروبية وهو ما يضمن اندماج مصر في الاقتصاد العالمي والإقليمي.