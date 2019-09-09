التجاري وفا بنك إيجيبت يطلق حملة العودة إلى المدارس

كتبت- منال المصري:

أطلق التجاري وفا بنك إيجيبت، اليوم الإثنين، فعاليات حملة "العودة إلى المدارس" للعام الدراسي الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري، بحسب بيان من البنك.

وينفرد البنك بتقديم 3 عروض مميزة تيسيرا على عملائه في موسم العودة إلى المدارس، حيث تمنح الحملة لعملاء البنك إمكانية الاسترجاع النقدي "كاش باك" بنسبة تصل إلى 10% بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وفقا للبيان.

كما تتيح الحملة، فرصة تقسيط المعاملة على مصاريف المدارس والجامعات ومستلزمات الدراسة على 6 أشهر بتخفيض 50% على الفوائد بحد أدنى 500 جنيه للمعاملة.

وأشار البيان، إلى أن البنك يقدم خصومات فورية بنسبة 10% على جميع الأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة في جميع مكتبات سمير وعلي وعددها 25 فرع في 6 محافظات مصرية.

وقال السيد عبد الرفيع الهاشمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وقطاع الأعمال، "نحن سعداء بالإعلان عن إطلاق حملة "العودة إلى المدارس" التي تساهم بفاعلية في تقديم خدمات متعددة ودعم احتياجات عملائنا حاملي بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية.

وتابع الهاشمي، أن البنك سيصدر بطاقات السحب الآلي والدفع الإلكتروني والتي تصدر بمصاريف مخفضة، وإصدار محافظ إلكترونية تقدم للعملاء مجموعة متنوعة من الخدمات كسداد الفواتير والتحويلات من خلال الهاتف المحمول بأسلوب سهل وبسيط.

وأضاف، أن البنك يتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى وضع خطة طموحة ومدروسة للتوسع في مفهوم الشمول المالي خلال الفترة المقبلة.