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    7 جنيهات زيادة في سعر البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    12:18 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
    7 جنيهات زيادة في سعر البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البوري 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم الإثنين، في سوق العبور، كما زاد سعر البلطي والمركونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس.

    وتراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 45 و55 جنيها، بزيادة 7 جنيهات عن أمس، كما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، ليتراوح بين 25 و28 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقر سعر كيلو السيبط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، كما استقر سعر كيلو الكابوريا لستراوح بين 30 و140 جنيها.

    ويتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم، بين 300 جنيه و350 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

    أسعار الأسماك السمك البوري سوق العبور

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