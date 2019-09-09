  • عاجل:رسميا.. السعودية تلغي رسوم تكرار العمرة وإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تقترب من 20 مليار دولار

    12:19 م الإثنين 09 سبتمبر 2019
    استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تقترب من 20 مليار دولار

    مئات الدولارات

    كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

    قال وزير المالية إن صافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية اقتربت حاليا من نحو 20 مليار دولار.

    وأضاف الوزير أن في الوقت الذي شهد خروجا لبعض استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالأسواق الناشئة أشادت وكالة بلومبرج بالسندات المصرية لأجل 10 سنوات الجاذبة لاستثمارات الأجانب مع تقديمها أعلى عائد.

    وأشار إلى أنه سيتم رد نحو 1.4 تريليون جنيه من الخزانة العامة لصندوق المعاشات خلال السنوات السبعة المقبلة ليصل حجم الأصول لدى الصندوق إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، وهو ما يساعد في خلق ذراع استثماري قوي للدولة، بالإضافة إلى الصندوق السيادي، بما يسهم في النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.

    وأوضح أنه يشترط استثمار ما لا يقل عن 70% من أصول صناديق المعاشات في أدوات مالية حكومية بسعر السوق كاستثمارات منعدمة المخاطر، والباقي يتم استثماره حسب الخطة الاستثمارية لكل صندوق

    وزير المالية أذون الخزانة المصرية استثمارات الأجانب

    الخبر التالى:

    الصناعة تعقد حفل ختام برنامج تعزيز التجارة والأسواق الأسبوع المقبل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان