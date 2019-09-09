استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تقترب من 20 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد ومنال المصري:

قال وزير المالية إن صافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية اقتربت حاليا من نحو 20 مليار دولار.

وأضاف الوزير أن في الوقت الذي شهد خروجا لبعض استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالأسواق الناشئة أشادت وكالة بلومبرج بالسندات المصرية لأجل 10 سنوات الجاذبة لاستثمارات الأجانب مع تقديمها أعلى عائد.

وأشار إلى أنه سيتم رد نحو 1.4 تريليون جنيه من الخزانة العامة لصندوق المعاشات خلال السنوات السبعة المقبلة ليصل حجم الأصول لدى الصندوق إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، وهو ما يساعد في خلق ذراع استثماري قوي للدولة، بالإضافة إلى الصندوق السيادي، بما يسهم في النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأوضح أنه يشترط استثمار ما لا يقل عن 70% من أصول صناديق المعاشات في أدوات مالية حكومية بسعر السوق كاستثمارات منعدمة المخاطر، والباقي يتم استثماره حسب الخطة الاستثمارية لكل صندوق