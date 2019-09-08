أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 6 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 4 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك مصر إلى 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية 7 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.46 جنيه، كما تراجع سعر البيع 8 قروش إلى 16.55 جنيه.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنكي كريدي أجريكول مصر، والتعمير والإسكان إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، وقناة السويس عند 16.44 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.42 جنيه للشراء، و16.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.