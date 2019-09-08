تقرير: قطر توقف استحواذ أوبر على كريم

القاهرة – (مصراوي):

قال موقع مينا بايتس "menabytes" المتخصص في الأخبار التقنية وريادة الأعمال، إن هيئة حماية المنافسة القطرية رفضت صفقة استحواذ شركة أوبر للنقل الذكي على منافستها كريم.

وبحسب "menabytes"، فإن هيئة حماية المنافسة القطرية لم تصدر بيانا رسميا بذلك وإنما شاركت قرارها مع الشركتين.

ووقعت الشركتان اتفاقية لاستحواذ أوبر على كريم مقابل 3.1 مليار دولار، على أن تتم الصفقة خلال الربع الأول من العام المقبل بعد الحصول على موافقة كافة الجهات المعنية.

وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية منحت الموافقة الكاملة على الصفقة في يونيو الماضي، لتكون بذلك هي الدولة الوحيدة التي وافقت على إتمام الصفقة رسميا، بينما لا تزال الصفقة تحت الدراسة في باكستان والسعودية، وكذلك لا يزال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر يدرس الوضع لاتخاذ قرار نهائي حول الصفقة.

وكان جهاز حماية المنافسة حذر شركتي أوبر وكريم من الاندماج دون موافقته، الأمر الذي قد يعرض الشركتين لغرامة بقيمة 28 مليون دولار لكل منهما.

وقال كل من أوبر وكريم عدة مرات، إن من المتوقع إغلاق الصفقة في يناير من العام المقبل، لكن مع كل هذه التعقيدات، قد لا يكون الأمر كذلك.

وقال موقع "menabytes"، إن قطر لا تمثل إلا 1.8% من حجم أعمال شركة كريم بالمنطقة، بينما تمثل الإمارات نحو 12.9% من إجمالي أعمال الشركة.