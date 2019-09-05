البورصة ترتفع 0.6% مع نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع

كتب- مصطفى عيد:

صعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات عربية وأجنبية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.62% إلى مستوى 14933 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 225.9 مليون جنيه، و59.9 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 285.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 14841 نقطة.