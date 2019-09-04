ارتفاع الجمبري والكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح بين 30 و150 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري، 20 جنيها، ليتراوح بين 300 و370 جنيها، بسوق الجملة بالعبور، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري، 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و190 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و65 جنيها، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراوح بين 23 و27 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 35 و45 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.