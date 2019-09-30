مصر تبحث تنظيم نسخة من منتدى الصناعة العالمي تركز على أفريقيا والعرب

كتبت- دينا خالد:

بحث أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة، مع ألبرتو رئيس مؤسسة منتدى الصناعة العالمي، إمكانات التعاون لتنظيم نسخة من المنتدى في مصر للتركيز على موضوعات تطوير الصناعة في أفريقيا والدول العربية.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين، اتفق الجانبان على الدراسة المشتركة لهذا المقترح، وسبل تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك على هامش مشاركة أحمد طه في منتىد الصناعة العالمي 2019، والذي يحضره نيابة عن عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، في إيطاليا تحت عنوان "مهارات جديدة لمستقبل التصنيع"، وذلك بحضور نحو 1500 شخص من ممثلي الحكومات، والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، والمنظمات المعنية بالصناعة والرقمنة الصناعية على مستوى العالم.

وكان مكتب التمثيل التجاري المصري في ميلانو أوصى، من خلال متابعته للفعاليات السنوية للمنتدى، بأهمية تواجد مشاركة رسمية مصرية مع التوسع في التعاون مع الجهة المنظمة ليشمل تنظيم نسخة من المنتدى في مصر.

وأشارت التوصية إلى أن هذا المنتدى يعد منصة هامة لتبادل الرؤي والأفكار وتجارب الدول المختلفة بشأن سياساتها الصناعية ورؤية القطاع الخاص وتوصياته بشأن تلك السياسات.

كما بحث أحمد طه مع رئيس مؤسسة منتدى الصناعة العالمي، سبل تعزيز المشاركة المصرية بالدورات المقبلة للمنتدى من خلال مشاركة تجمعات الأعمال في مصر.

واتفق الجانبان على التنسيق لاختيار شريك مؤسسي في مصر لدعم أنشطة المؤسسة المنظمة للمنتدى مثل إعداد التقرير السنوى لتطورات الصناعة على مستوى العالم.

وعقد أحمد طه اجتماعا أيضا مع جيوفاني برونولي نائب رئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، حيث بحث الجانبان سبل التعاون مع الاتحاد لجذب المستثمرين الإيطاليين في مجالات الجلود بمدينة الروبيكي، والملابس الجاهزة بمدينة السادات، والأثاث بمدينة دمياط للأثاث.