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تراجع البلطي والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

11:22 ص الثلاثاء 03 سبتمبر 2019
تراجع البلطي والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار الأسماك البلطي والكابوريا والجمبري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بسوق العبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقرت أسعار سمك البوري.

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراوح بين 23 و27 جنيها، بسوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري،10 جنيهات، ليتراوح بين 290 و350 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري، 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيها، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 35 و45 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

سوق العبور أسعار الأسماك

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