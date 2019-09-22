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    أسعار الدولار تهبط في 4 بنوك وترتفع بأبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات

    10:40 ص الأحد 22 سبتمبر 2019
    أسعار الدولار تهبط في 4 بنوك وترتفع بأبو ظبي الإسلامي مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما ارتفع السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، واستقر في 5 بنوك أخرى.

    وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

    وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

    وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

    وارتفع سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.27 جنيه، وسعر البيع قرشا واحدا إلى 16.36 جنيه.

    واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك قناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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