ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر في "أسبوع التواترات"؟

كتبت – شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تعاملات متذبذبة نتيجة التوترات بالشرق الأوسط.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم الجمعة إلى 682 جنيها مقابل 685 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 779 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب 5456 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قفزت في مصر نتيجة الارتفاع الكبير في سعر الذهب بعد الهجوم على شركة أرامكو السعودية، لكن الأسعار عادت للهدوء في السوق المحلي مرة أخرى.

وأرجع نجيب، عودة الذهب في مصر للانخفاض رغم ارتفاع الذهب عالميًا، إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلي، ما يحد من الارتفاعات في سعر الخام العالمي.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، خلال تعاملات اليوم، متجهة لتحقيق أول مكسب أسبوعي في شهر.

وقالت وكالة رويترز، إن صعود الذعب يأتي بدعم من انخفاض الدولار والتوترات في الشرق الأوسط والحذر بشأن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.