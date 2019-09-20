  • عاجل:مباشر| كواليس قمة السوبر.. الزمالك بـ "الشورت الأزرق" .. وصلاة الجمعة تجمع الفريقين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الأهلي والزمالك حسام البدري مهرجان الجونة السينمائي هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    تسارع وتيرة الهبوط .. الدولار ينخفض 11 قرشا أمام الجنيه في أسبوع

    03:16 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    تسارع وتيرة الهبوط .. الدولار ينخفض 11 قرشا أمام الجنيه في أسبوع

    دولار

    كتبت- شيماء حفظي:

    تسارعت وتيرة هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسابيع السابقة.

    ووفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، هبط سعر الدولار 11 قرشا أمس الخميس، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

    وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع مقابل 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع الخميس الماضي.

    وتشهد أسعار الدولار خلال سبتمبر الجاري تسارعا في وتيرة تراجعها المستمر منذ بداية العام الجاري أمام الجنيه في البنوك، حيث فقد سعر الدولار نحو 22 قرشا منذ بداية الشهر الحالي، مسجلة متوسطا للسعر عند 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع اليوم الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي.

    ومع استمرار الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية، فإن توقعات عدد من المحللين والمصرفيين تختلف بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

    ويرى بعض المحللين والمصرفيين، تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه مع نهاية العام الجاري، فيما رأى آخرون أن الدولار سيعاود الصعود مرة أخرى.

    أسعار الدولار الجنيه المصري سعر الدولار البنك الأهلي

    الخبر التالى:

    رئيس الغرف السعودية: مصر تشكل بعدا استثماريا وتجاريا هاما للمملكة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان