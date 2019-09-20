تسارع وتيرة الهبوط .. الدولار ينخفض 11 قرشا أمام الجنيه في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تسارعت وتيرة هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسابيع السابقة.

ووفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، هبط سعر الدولار 11 قرشا أمس الخميس، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع مقابل 16.37 جنيه للشراء و16.47 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتشهد أسعار الدولار خلال سبتمبر الجاري تسارعا في وتيرة تراجعها المستمر منذ بداية العام الجاري أمام الجنيه في البنوك، حيث فقد سعر الدولار نحو 22 قرشا منذ بداية الشهر الحالي، مسجلة متوسطا للسعر عند 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع اليوم الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي.

ومع استمرار الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية، فإن توقعات عدد من المحللين والمصرفيين تختلف بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

ويرى بعض المحللين والمصرفيين، تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه مع نهاية العام الجاري، فيما رأى آخرون أن الدولار سيعاود الصعود مرة أخرى.