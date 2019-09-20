تراجع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات، في سوق العبور خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما ارتفع سعر العنب والمانجو.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، تراجع سعر كيلو الطماطم والبصل والكوسة والفاصوليا، اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار سوق الجملة الجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 4 جنيهات و5.5 جنيه بتراجع جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 20 و24 جنيها، بتراجع 4 جينهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و 5.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البامية بين 15 و 20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و 12 جنيها، بزيادة حنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيها، بتراجع جنيهين.

تين برشومي بين 6 و10 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و30 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.