  • عاجل:مؤتمر فايلر.. الأهلي يوضح 4 أسباب لاختيار مدربه الجديد ورسالة للجماهير (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    قصف لبنان الدولار الجمركي السيسي في الكويت الزمالك والاتحاد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    أسعار الذهب تستقر في مصر لليوم الثالث على التوالي

    01:13 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    أسعار الذهب تستقر في مصر لليوم الثالث على التوالي

    أسعار الذهب

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 704 جنيهات دون تغيير عن مستواه أمس.

    وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 603 جنيهات، والجرام عيار 24 نحو 804.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها.

    وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، مع بدء كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع الأخرى في تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة مما أجج المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

    بدأت واشنطن فرض رسوم نسبتها 15 % على مجموعة من السلع الصينية يوم الأحد، بما في ذلك الأحذية والساعات الذكية والشاشات التلفزيونية المسطحة، مع بدء بكين في فرض رسوم جديدة على الخام الأمريكي.

    زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1522.1 دولار للأوقية، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1517.11 دولار في الجلسة السابقة.

    أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

    الخبر التالى:

    تقرير: 50 مليار جنيه زيادة بحجم العمل المصرفي الإسلامي العام الماضي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان