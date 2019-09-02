أسعار الذهب تستقر في مصر لليوم الثالث على التوالي

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 704 جنيهات دون تغيير عن مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 603 جنيهات، والجرام عيار 24 نحو 804.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، مع بدء كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع الأخرى في تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة مما أجج المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

بدأت واشنطن فرض رسوم نسبتها 15 % على مجموعة من السلع الصينية يوم الأحد، بما في ذلك الأحذية والساعات الذكية والشاشات التلفزيونية المسطحة، مع بدء بكين في فرض رسوم جديدة على الخام الأمريكي.

زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1522.1 دولار للأوقية، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1517.11 دولار في الجلسة السابقة.