ارتفاع البوري وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 40 و50 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و220 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح- بين 50 و64 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 26 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.