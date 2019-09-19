من بينها الأهلي.. أسعار الدولار تنخفض في 5 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر في 5 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري إلى 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

وخفض بنك الإسكندرية سعر الدولار قرشا واحدا إلى 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول مصر إلى 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 16.31 جنيه للشراء، و16.41 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي مصر والبركة عند 16.30 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 16.28 جنيه للشراء، و16.38 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 16.29 جنيه للشراء، و16.39 جنيه للبيع.