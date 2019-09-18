غاز مصر تتعاقد لتنفيذ مشروع في الأردن بقيمة 64 مليون جنيه

كتبت – شيماء حفظي:

وقعت شركة غاز مصر، عقدا لتنفيذ مشروع توصيل غاز طبيعي في الأردن بقيمة 64 مليون جنيه (3.6 مليون دولار) بحسب بيان للشركة مرسل للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة، إنها تعاقدت مع شركة فجر الأردنية المصرية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المساهمة المحدودة (المجمع الصناعي بالعقبة).

وأوضحت الشركة في البيان، أن قيمة التعاقد تبلغ 3.9 مليون دولار، بما يعادل نحو 64 مليون جنيه ومدة تنفيذه 12 شهرا.

وتعمل غاز مصر في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي كمقاول عام، والقيام بكافة الأعمال المرتبطة بتلك الأنشطة، واستغلال إمكانيات وطاقات الشركة المتاحة في تقديم خدماتها للغير داخل قطاع البترول أو خارجه.