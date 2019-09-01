ارتفاع الطماطم والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم
كتبت- دينا خالد:
ارتفعت أسعار الطماطم والباذنجان تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس السبت.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.8 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و4.8 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه.
الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
البامية بين 12 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.
التين البرشومي بين 5 و8 جنيهات.
المانجو العويس 15 و19 جنيها.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.
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