  • عاجل:مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد شكاوى أخطاء الفواتير

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    ارتفاع الطماطم والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

    11:23 ص الأحد 01 سبتمبر 2019
    ارتفاع الطماطم والباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم

    الخضار

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفعت أسعار الطماطم والباذنجان تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس السبت.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و4.8 جنيه، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2 و3.5 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 2.5 و4.8 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

    البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

    البامية بين 12 و18 جنيها.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

    التين البرشومي بين 5 و8 جنيهات.

    المانجو العويس 15 و19 جنيها.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

    سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

    الخبر التالى:

    الرقابة المالية تضع أول قائمة لمراقبي البيئة لتفعيل "السندات الخضراء"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان