مجموعة "ماتش" تستحوذ على تطبيق هارمونيكا في مصر

القاهرة- مصراوي:

استحوذت مجموعة "ماتش" الرائدة في مجال تطبيقات الإنترنت، على تطبيق "هارمونيكا" المصري، والذي يساعد الشباب والفتيات في العثور على شريك الحياة.

وقالت هارمونيكا في بيان، حصل عليه مصراوي، إن فريق عمل هارمونيكا سينضم إلى مجموعة شركات "ماتش" للمساعدة في تطوير التطبيق ليخدم المجتمع المحافظ في الوطن العربي وحول العالم، فيما يتعلق بالحصول على شريك الحياة المناسب بطريقة تحترم العادات وتواكب العصر.

تطبيق هارمونيكا أطلقه أربعة رواد أعمال مصريين، في أبريل 2017، وهم كل من سامح صالح وتامر صالح وشيماء علي وعلي خالد.

والتطبيق يهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا للارتقاء بالزواج والتعارف بأسلوب يتناسب مع العادات والتقاليد المحافظة.

وسيظل الفرع الرئيسي لهارمونيكا في القاهرة، وسيستمر سامح صالح في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، ويعتبر هذا هو المكتب الأول لمجموعة ماتش العملاقة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب البيان.

وبعد هذا الاستحواذ سوف تحصل شركتي Flat6Labs و500Startups وهم أوائل المستثمرين في هارمونيكا، على نسبة التخارج كاملة من هذه الاستثمارات.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاستحواذ خلال مؤتمر صحفي يوم 26 أغسطس في مبنى الجريك كامبس بحضور كل من أليكساندر لوبوت، المدير التنفيذي لمجموعة ماتش في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، ورامز الصيرفي المدير التنفيذي لشركة Flat6Labs وفريق عمل هارمونيكا.

وكان "سامح صالح" قد أطلق تطبيق "هارمونيكا" بعد أن شاهد أقاربه وأصدقاءه يعانون أثناء التعرف على شباب مناسبين للزواج من خلال ترتيبات الزواج التقليدية، إيمانًا منه بأن التكنولوجيا يمكنها مساعدة غير المتزوجين على لقاء شريك حياتهم المستقبلي وتحقيق زيجات أكثر نجاحاً، ولم يكن هناك أي وسائل تخدم المجتمع الذي ينتمي إليه بأسلوب يناسب الأفكار والمفاهيم الأكثر تحفظاً.

وقالت "ماندي جينسبرج" الرئيس التنفيذي لمجموعة ماتش العالمية: "عندما نفكر في النمو والتوسع على المستوى العالمي، فإن هناك الملايين من الشباب غير المتزوجين، وأغلبهم يعيش في الشرق الأوسط وأسيا، هؤلاء الشباب سوف يبحثون عن شريك لحياتهم في المستقبل القريب، ولا تقوم التطبيقات المتاحة بالفعل بخدمتهم على النحو الملائم كما تفعل هارمونيكا".

وأضافت جينسبرج، أن "فريق عمل هارمونيكا لا يتميز فقط بالذكاء والإبداع، بل نجحوا كذلك في تصميم تطبيق متميز ومبهر من الناحية التكنولوجية، ونجح التطبيق في فهم الاحتياجات الثقافية بالرغم من كونه لازال في مراحله المبكرة، ونحن نؤمن أننا وجدنا فيهم مواهب رائعة، ونؤمن أن الفريق ذو خبرة كبيرة في فهم متطلبات المجتمع الذي يعيشون به، ولدى فريق هارمونيكا أيضا أفكار وبصيرة ستساعدنا على تحقيق المزيد من النجاحات في استراتيجيتنا للتوسع حول العالم."

وقال "سامح صالح"، الرئيس التنفيذي لهارمونيكا: "قمنا منذ عامين بإطلاق تطبيق هارمونيكا مع الوضع في الاعتبار احتياجات أخواتنا وأقاربنا وأصدقائنا، ويهدف التطبيق إلى مساعدتهم على إيجاد الشريك الأمثل لحياتهم. وكان أمرًا ضروريًا أن نصمم شيئًا يحافظ عليهم ويعبر عن القيم والتقاليد التي تمثل بعدًا مهمًا لمجتمعاتنا، وكان من المهم كذلك أن يشعر الآباء والأمهات بالراحة عند استخدام أبنائهم لتطبيقنا".

وأضاف صالح: "لقد نجحنا في الوصول إلى المئات من حالات الزواج التي تمت بعد التعارف عبر هارمونيكا في مصر وحدها، ونؤمن بأن خبرة مجموعة ماتش الطويلة ستتيح لنا المزيد من الفرص الرائعة في المستقبل القريب."

وتمثل قيمة أسهم مجموعة "ماتش" 20 مليار دولار في السوق وتصنف من أهم 20 شركة تكنولوجيا في العالم نسبة إلى موقع فوربس.

وتعتبر استثمارات مجموعة ماتش في هارمونيكا جزءًا من استراتيجيتها لإعادة تنظيم فريق العمل الذي يقود نمو الشركة وريادتها على المستوى العالمي، من أجل البحث عن فرص مميزة في الأسواق الآسيوية والعربية والتي تحتوي على العديد من الدول التي يعتبر أغلب سكانها من المسلمين.

والجدير بالذكر أن هارمونيكا أيضاً كان قد تم احتضانها مسبقاً لدى مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بوزارة الاتصالات المصرية (TEIC).