رحلة احتياطي النقد الأجنبي للعودة إلى المستويات القياسية في 2019 (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

تصميم- مايكل عادل:

أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 565 مليون دولار خلال الشهر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية يوليو عند 44.917 مليار دولار.

وكان احتياطي النقد الأجنبي سجل عددا من المستويات القياسية خلال العام الماضي وصلت ذروتها في نوفمبر بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في نوفمبر عند 44.513 مليار دولار، ولكنه انخفض بشكل ملحوظ خلال ديسمبر الماضي بنحو 2 مليار دولار، وذلك قبل أن يعاود الارتفاع في الشهور التالية محققا رقما قياسيا جديدا بنهاية يوليو.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي رحلة احتياطي النقد الأجنبي خلال عام 2019 إلى العودة لتسجيل مستويات قياسية جديدة، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي.