شعبة الصيدليات ترفع مذكرة لاتحاد الغرف اعتراضا على قانون الإيجار القديم

كتبت- منار الرخ:

قال محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، لمصراوي، إن الشعبة تقدمت بمذكرة لرئيس اتحاد الغرف التجارية، اعتراضا على قانون الإيجار القديم.

وأضاف عبدالمقصود، أنه يجب إعادة النظر في مواد قانون الإيجار القديم، لأنه قد يترتب عليه آثارا سلبية في عدد كبير من الصيدليات، مشيرا إلى أن الصيدليات ليست مكانا تجاريا، بل مكانا خدميا.

وكان أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، قرر تشكيل لجنة برئاسة أحمد صقر، عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، للتواصل مع أساتذة القانون وكليات الحقوق بالجامعات المختلفة، لوضع رؤية الغرف التجارية حول مشروع قانون الإيجارات القديمة والمطروح للمناقشة في الوقت الراهن أمام مجلس النواب.

وكانت لجنة الإسكان بالبرلمان وافقت يوم 11 يونيو الجاري، على مشروع قانون الإيجارات القديمة في غير أغراض السكن، وأضافت عليه تعديلًا بأن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية).

وقال عبد المقصود، لمصراوي، إن الصيدليات لا تحقق أرباحا كبيرة، خصوصا بعد عدة مشكلات منها نقص الأدوية، والسلاسل التجارية، واستخراج التراخيص، مشيرًا إلى أن صغار الصيادلة سيتأثرون أكثر من الكبار.

وأشار عبد المقصود إلى أن أكثر من 60% من الصيدليات تعاني من مشكلات في هامش الربح، وتطبيق القانون سيجعل الصيدلي الصغير صعوبة التعايش مع الوضع الحالي.

وأضاف أن هناك بالفعل صعوبة استخراج التراخيص، والحصول على مقر بديل بسهولة يتوافق مع شروط فتح الصيدليات مثل وجود 100 متر بينها وأقرب صيدلية لها، ويحتاج لمساحة لا تقل عن 25 مترا وهو شرط يصعب تحقيقه.