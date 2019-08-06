المركزي: 167 مليار دولار تمويلات عمليات التجارة الخارجية منذ التعويم

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي، وصول قيمة إجمالي تمويلات عمليات التجارة الخارجية عبر البنوك إلى 167 مليار دولار خلال الفترة منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى نهاية مايو الماضي، أي خلال 31 شهرا.

ووفقا للبيانات التي حصل عليها مصراوي، استحوذت السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات على نسبة 64.7% من إجمالي قيمة عمليات التجارة الخارجية المنفذة منذ التعويم وحتى نهاية مايو، وذلك بقيمة 108 مليارات دولار.

وبلغ المتوسط الشهري لقيمة عمليات التجارة الخارجية المنفذة من البنوك منذ التعويم وحتى نهاية مايو نحو 5.4 مليار دولار، وهو أعلى من المتوسط الشهري للعام السابق على التعويم والذي سجل نحو 4.4 مليار دولار، وفقا لبيانات المركزي.