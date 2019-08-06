الإحصاء: 24.6% تراجعًا في عجز الميزان التجاري خلال شهر مايو

القاهرة- مصراوي:

تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو الماضي بنسبة 24.6% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثــــــاء.

وقال الجهاز إن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3.34 مليــار دولار خـــلال شهر مايو الماضي مقابل 4.42 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام الماضي.

وبحسب البيانات فإن قيمـة الواردات انخفضت بنسبة 14.8٪ لتبلغ 6.01 مليار دولار خـلال شهر مايو الماضي مقابل 7.06 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2019.

وأرجع الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 32.3٪، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 1.6٪، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 13.6٪.

وارتفعت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 1.6٪ لتبلغ 2.68 مليــار دولار خـلال شهــر مايو الماضي مقابل 2.64 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.

وأرجع البيان هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الأسمدة بنسبة 27.5٪، والملابس جاهزة بنسبة 2.8٪، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 33.8٪.

وانخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مايو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام الماضي، بحسب البيان.

وتراجعت صادرات البترول الخام بنسبة 30.9٪ والفواكه الطازجة بنسبة 43.3% والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 3٪ و الأثاث بنسبة 21.2٪.